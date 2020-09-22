«Герофарм» выиграл в суде по трехлетнему спору о патенте на инсулин Туджео от Sanofi

Суд по интеллектуальным правам 17 сентября удовлетворил требования «Герофарма» и признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражений против выдачи патента на аналоговый инсулин с пролонгированным действием Туджео (инсулин гларгин). Патент пока действует: теперь возражение будет рассмотрено снова, но уже с учетом проведенных экспертиз и консультаций специалистов. Суд по интеллектуальным правам 17 сентября удовлетворил требования «Герофарма» и признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражений против выдачи патента на аналоговый инсулин с пролонгированным действием Туджео (инсулин гларгин). Патент пока действует: теперь возражение будет рассмотрено снова, но уже с учетом проведенных экспертиз и консультаций специалистов.

Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована.

У Sanofi есть аналоговый инсулин Лантус с инсулином гларгином с концентрацией 100 ЕД/мл, его патент истек в 2015 году. В 2016 году Sanofi зарегистрировала еще Туджео с концентрацией 300 ЕД/мл, он защищен российским патентом. «Это та же молекула гларгина, как в Лантусе, но за счет изменения концентрации препарат приобретает новые свойства профиля безопасности, выведения, терапевтической активности. Поэтому оба препарата получили статус референтных, они не являются взаимозаменяемыми», – говорил Vademecum директор по корпоративным связям Sanofi в России Юрий Мочалин.

«Герофарм» подавал возражение против выдачи патента в марте 2017 года в Коллегию по патентным спорам, отмечая, что Sanofi не указала на дату подачи заявки все признаки, имеющиеся в формуле композиции, а также на несоответствие изобретения условиям «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень». В июле того же года в Роспатенте «Герофарму» отказали, и компания в октябре подала иск в Суд по интеллектуальным правам. После трех лет разбирательства суд встал на сторону «Герофарма».

Sanofi известно о решении Суда по интеллектуальным правам, компания собирается оспаривать его в установленном законом порядке, сообщил Vademecum Юрий Мочалин. «Мы уверены в том, что наше изобретение отвечает всем критериям патентоспособности. Патентная защита на Туджео действует в более 50 странах мира, ни в одной из которых патент не был признан недействительным», – отметил он.

Теперь решение может быть оспорено в президиуме Суда по интеллектуальным правам, говорит руководитель патентной практики Patentus Алексей Михайлов. По его словам, с учетом прохождения комиссионной экспертизы и выводов привлеченных специалистов, по-видимому, сделанных в пользу «Герофарма», оспорить решение будет очень сложно.

В конце декабря 2019 года возражение против выдачи патента подавала также российско-китайская компания «Эндодженикс», но решения по возражению в базе Роспатента не опубликовано.

Компания «Герофарм» в 2019 году зарегистрировала свой инсулин гларгин РинГлар с концентрацией 100 ЕД/мл, а в апреле 2020 года начала КИ I фазы РинГлара с концентрацией 300 ЕД/мл. Уральский «Завод Медсинтез» в 2020 году подал заявки на регистрацию своих препаратов Росинсулин Гларгин в обеих концентрациях. Также в мае 2020 года «Герофарм» подал возражение против продления до 2028 года патента Novo Nordisk на инсулин деглудек.