Производитель «Арепливира» пояснил цену на препарат и работу с аптеками

Высокая цена препарата для лечения пациентов с COVID-19 «Арепливир» обусловлена тем, что он спасает жизни, заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «ПРОМОМЕД» Петр Белый.

Ранее сообщалось, что с 21 сентября «Арепливир» появился в российских аптеках. Его стоимость — 12 320 рублей за упаковку в 40 таблеток, лекарство отпускается по рецепту.

«Он стоит столько, сколько он стоит. Я вам могу сказать точно, что «Арепливир» — это самый дешевый в мире препарат, который спасает жизни», — сказал Белый.

Он также отметил, что за всю историю применения этого лекарства ни одному пациенту, принимающему его, не понадобился аппарат ИВЛ. Кроме того, Белый подчеркнул, что государство не тратило средства на разработку и клинические исследования «Арепливира».

Кроме того, главный исполнительный директор ГК «ПРОМОМЕД» Андрей Младенцев завил, что производитель «Арепливира» будет разрывать соглашения с аптеками, выставляющими стоимость лекарства от коронавируса выше максимальной рекомендованной цены.

«Мы установили максимальную розничную цену 12 320 рублей для того, чтобы не было цены выше. И мы будем штрафовать и разрывать любые соглашения с аптеками, у которых цена будет выше рекомендованной нами розничной цены», — сказал он.

gmpnews