В России одобрили клинические исследования еще одной вакцины от COVID-19

Минздрав России одобрил проведение клинических исследований цельновирионной инактивированной вакцины от COVID-19, разработанной Центром Чумакова. 21 сентября информация об исследованиях появилась в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).

Испытания вакцины в форме суспензии для внутримышечного введения начались сегодня. В них примут участие 300 человек, предполагаемая дата окончания — 31 декабря 2020 года. Исследования пройдут по принципу двойного слепого плацебо — ни доброволец, ни исследователь не будут знать, что принимает пациент.

Инактивированная вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук, находится на I/II стадии клинических испытаний.

Сейчас в России уже зарегистрированы 2 вакцины: «Гам-КОВИД-Вак» (клинические испытания III/IV фазы) и «Гам-КОВИД-Вак Лио». Еще одна вакцина, разработанная новосибирским Центром «Вектор», находится на стадии регистрации.

Руслан Мавлиханов

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