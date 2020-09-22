Roche купила фармацевтический стартап за 448 млн долларов

Roche купила ирландский стартап Inflazome. Компания получила права на портфель клинических и доклинических, доступных перорально низкомолекулярных ингибиторов NLRP3.

Швейцарская фармацевтическая компания Roche приобрела ирландский стартап Inflazome за предоплату в размере 448 млн долл. и получила права на портфель клинических и доклинических, доступных перорально низкомолекулярных ингибиторов NLRP3 (белка криопирина, отвечающего за врожденный иммунный ответ). Об этом говорится в сообщении Inflazome.

Согласно условиям сделки, акционеры Inflazome также имеют право на получение дополнительных финансовых поощрений в зависимости от достижения определенных заранее этапов.

Активация многобелкового комплекса инфламмасома в организме связана со многими заболеваниями, вызванными хроническими неконтролируемыми воспалениями. По сообщению Inflazome, Roche планирует разработать ингибиторы NLRP3 для широкого круга показаний на фоне неудовлетворенной медицинской потребности.

Ведущие препараты Inflazome прошли первую стадию клинических испытаний, включая Somalix и Inzomelid, причем последний недавно получил статус орфанного препарата от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США для лечения криопирин-ассоциированного периодического синдрома (CAPS).

Компания Inflazome была основана в 2016 году, на первом раунде краудфандингового финансирования стартап собрал 17 млн долл. в том же году и 46 млн долл. в рамках следующего раунда сбора средств.

Алексей Петров

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