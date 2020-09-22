В России планируют вакцинировать до 80% населения препаратом «Спутник-V» в течение года

До 80 процентов населения России планируется вакцинировать отечественным препаратом «Спутник-V» в течение года. К ноябрю мощность производственных площадок позволит производить 5-6 млн доз вакцины в месяц.

К ноябрю этого года суммарная мощность 4-5 производственных площадок, которые будут производить вакцину против COVID-19 «Спутник», достигнет 5-6 млн доз в месяц. Уже через 9-12 месяцев это позволит охватить вакцинацией до 80% населения. Такие прогнозы сделал директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в ходе «круглого стола» в РИА «Новости» 22 сентября, передает корреспондент «ФВ».

«Основная организационная задача — это, безусловно, масштабирование производства, — подчеркнул Гинцбург. — Предприятие, которое имеется в институте Гамалеи, работает в три смены, но не может и близко обеспечить тех объемов, которые необходимы для вакцинации большей части населения нашей страны. Поэтому сейчас идет трансфер технологии минимум на 3-4 производственных площадки».

По словам спикера, объемы производства в ноябре достигнут порядка 5-6 млн вакцины в месяц на 4-5 площадках. Это позволит в течение 9-12 месяцев провакцинировать население, «чтобы достичь уровень вакцинации в 70-80%, что позволит прекратить на популяционном уровне циркуляцию данного возбудителя».

Екатерина Погонцева

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