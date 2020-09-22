«ВЕРТЕКС» сводит отходы к минимуму и зарабатывает на раздельном сборе

Фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» убедилась, что экологическая задача экономически эффективна. Производитель принимает непосредственное участие в сокращении негативного воздействия на окружающую среду и дает вторую жизнь отходам, которые пригодны для переработки и дальнейшего использования. Компания направляет их в специализированные организации. Благодаря этому в 2020 г. ей удалось свести к нулю передачу на размещение своих отходов на полигонах и почти в три раза сократить объем отходов для обезвреживания.

Инициатива отвечает государственной стратегии обращения с отходами и программе экологического контроля компании.

В 2019 году «ВЕРТЕКС» направил в специализированные организации для дальнейшей переработки или обработки более 377 тонн отходов, за что получил более 550 тысяч рублей. За полгода 2020 г. компания сдала почти столько же: около 375 тонн — и выручила за них более 600 тысяч рублей. Среди таких отходов картонная и полимерная тара, офисная бумага, стрейч-плёнка, алюминий. При этом затраты на их вывоз превысили 1,8 млн рублей в 2019 г. и составили около одного миллиона рублей за первое полугодие 2020 г.

«Помимо очевидных факторов переработки: экологических, социальных – компания руководствуется собственной выгодой и экономией ресурсов. В таком случае она передает меньше отходов для размещения на полигонах и меньше за это платит. А полученные средства за макулатуру, полимеры и прочие материалы для переработки позволяют ощутимо компенсировать затраты на сбор и транспортировку отходов», — отмечает Георгий Побелянский, генеральный директор фармацевтической компании «ВЕРТЕКС».

В компании считают, что это отличная мотивация для ответственного отношения к отходам и развития инициативы раздельного сбора. И эта тенденция будет укрепляться.

Кроме того, сдача отходов в переработку реально сокращает объемы свалок. Статистика показывает, что количество размещенных на них непригодных для переработки отходов компании в 2020 году пока буквально стремится к нулю благодаря передаче на обработку или утилизацию: в 2018 году объем переданных для размещения на полигонах составил 10,5 тонн, в 2019 – 8,2 тонн, в первом полугодии 2020 г. – ноль тонн.

Конечно, к ним не относятся отходы фармпроизводства, которые по закону необходимо передавать только на обезвреживание (сжигание), так как другой способ обращения с ними невозможен. Это отходы лекарственных и косметических средств, лабораторные и другие вещества. Однако цифры говорят сами за себя: в первом полугодии 2020 г. у компании образовалось чуть более 52 тонн таких отходов благодаря росту в общем объеме доли переработки против почти 149 тонн за весь 2019 год. Сравнительная экономия затрат на их вывоз и передачу на обезвреживание составила более 600 тысяч рублей.

Тенденция увеличения количества отходов для вторичного использования в том числе связана с появлением новых компаний, которые принимают их на обработку. Также есть ряд требований законодательства о необходимости передавать конкретные виды отходов только на обработку и утилизацию. Кроме того, есть перечень отходов, которые запрещены к размещению на свалках и полигонах.

Отметим, что флаконы, которые компания использует для производства шампуней и бальзамов для волос, также пригодны к переработке. Потребители могут сдавать их в соответствующие пункты приема при условии: тара должна быть чистой.

gmpnews