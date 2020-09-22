В Китае начали использовать вакцину против гриппа в виде назального спрея

Первая в Китае живая аттенуированная вакцина против гриппа в виде спрея для носа была впервые использована публично 15 сентября в Сиане, провинция Шэньси.

По сообщению информационного агентства China Daily, такое использование препарата повышает эффективность и скорость вакцинации против гриппа, а самое главное — нет иглы.

Медицинские специалисты говорят, что назальная форма вакцины подходит для детей и подростков в возрасте от 3-х до 17-ти лет. Вся процедура безболезненна.

Luo Dan, директор детского отделения больницы Xi’an Daxing, сказал, что традиционные вакцины против гриппа обычно вызывают иммунный эффект через две-четыре недели после вакцинации, и они могут защищать в течение шести — восьми месяцев.

«Но вакцина против гриппа в виде назального спрея может оказывать влияние на системный иммунитет слизистой оболочки после трех дней вакцинации, а защитный эффект сохраняется в течение года», — сказала она.

Каждая доза такой вакцины стоит около 338 юаней (примерно $50).

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно гриппом заражаются от 20 до 30 процентов детей во всем мире.

По словам Luo, вакцина в виде назального спрея может уменьшить страх детей перед инъекциями и болью, поэтому новый метод вакцинации может способствовать формированию массового иммунитета в будущем.

Фото: Ruan Banhui, chinadaily.com.cn

gmpnews