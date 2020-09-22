Росздравнадзор изымает из обращения фальсифицированный препарат «Азарга»

Росздравнадзор, на основании сведений предоставленных ростовским филиалом, информирует о необходимости изъятия фальсифицированного лекарственного препарата «Азарга, капли глазные 5 мл, флакон-капельницы «Droptainer™».

Согласно опубликованной информации, из обращения изымаются серии 19А16СА, 19А17NА, на вторичных упаковках которого в качестве производителя указано «с.а. Алкон-Куврер н.в.», Бельгия».

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приостановила реализацию указанных серий, о чем было проинформировано письмом от 24.12.2019 № 01И-3078/19.

Препарат «Азарга» является комбинированным противоглаукомным средством (ингибитор карбоангидразы+бета-адреноблокатор), в его состав входят бринзоламид и тимолола малеат.

Основные отличительные признаки, указывающие на то, что препарат является фальсифицированным, обнаружены на этикетке флакона (см. изображение).

Росздравнадзор предлагает субъектам обращения лекарственных средств, включая медицинские организации, провести проверку наличия перечисленных в приложении признаков фальсификации во всех имеющихся сериях данного лекарственного препарата, о результатах которой необходимо проинформировать территориальный орган Росздравнадзора.

gmpnews