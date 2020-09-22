Более 2 млн тестов на COVID-19 провели с помощью запатентованной технологии «Системы-БиоТех»

Инновационная биотехнологическая компания «Система-БиоТех», входящая в Группу АФК «Система», сообщает о получении патента РФ на разработку специфичного состава реагентов (праймеров) для выявления РНК возбудителя коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени. Данный набор реагентов используется в разработанной компанией высокоточной тест-системе, которая широко применяется для диагностики COVID-19.

«Запатентованная разработка «Системы-БиоТех» относится к области молекулярной биологии, вирусологии и биотехнологий. Наши ученые в кратчайшие сроки решили задачу по созданию быстрого и надежного теста на коронавирус. В своей разработке они первыми в России смогли выявить неизменяемый участок РНК вируса, который не подвержен мутациям. С апреля 2020 года с помощью нашей системы выполнено уже свыше 2 миллионов тестов, что составляет более четверти всех лабораторных исследований на COVID-19, проведенных на сегодняшний день в Москве», — сообщил Управляющий партнер АФК «Система» Артем Сиразутдинов.

«Когда мы разрабатывали наш тест, представленные на российском рынке аналоги отставали по точности обнаружения вируса на один-два порядка. Нам, как ученым, было важно разработать точные тесты, способные распознавать строго определенную область РНК, абсолютно необходимую в жизненном цикле вируса», — рассказала директор по науке компании «Система-БиоТех» Наталья Позднякова.

Технический результат изобретения «Системы-БиоТех» заключается в детекции SARS-CoV-2 за счет специфического распознавания области РНК, отвечающей за жизнеспособность этого вируса. Данный ген является очень консервативным и практически не подвержен изменениям, что важно в текущих условиях, когда уже известно о более чем 6 000 мутаций коронавируса. Еще одной ключевой особенностью предложенного метода в отличие от других существующих тест-систем является наличие положительного контроля прохождения всех этапов анализа, благодаря чему практически исключаются ложноотрицательные результаты.

«Отсутствие такого контроля создает ситуацию, когда конечный пользователь может не понять, что в той или иной реакционной смеси либо отсутствует РНК коронавируса, либо она испорчена. Таким образом, возможно неосознанное получение ложноотрицательного результата, что является очень нежелательной практикой при анализе на присутствие вируса, представляющего собой чрезвычайную эпидемическую угрозу», — поясняет Наталья Позднякова.

Изобретение «Системы-БиоТех» может быть использовано в медицине и эпидемиологии для выявления при помощи разработанных компанией диагностических праймеров и флуоресцентно-меченного зонда генетического материала (РНК) коронавируса SARS CoV-2, ассоциированного с респираторным заболеванием COVID-19, в том числе в клинических пробах, образцах окружающей среды, вируссодержащих жидкостях и прочих биопрепаратах с целью постановки диагноза, коррекции лечения, эпидемиологического расследования, а также для решения научно-исследовательских задач по мониторингу и изучению свойств коронавируса, созданию диагностических, профилактических и лечебных препаратов.

ООО «Система-БиоТех» – инновационная биотехнологическая компания, которая специализируется на разработке тест-систем и лекарственных препаратов; генодиагностике человека, включая онкогенетику, репродуктивную генетику и пренатальную диагностику, наследственные заболевания и генетические предрасположенности; медицинской, фармакологической и познавательной генетике, проведении клинических исследований на сертифицированной площадке для фармацевтических компаний и биобанкинге (хранении образцов ДНК, клеток, тканей, образцов костного мозга и т.д.).

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