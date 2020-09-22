Начались поставки российского фавипиравира (препарат «Авифавир») в Боливию

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации, и группа компаний «ХимРар» объявляют о поставке первого российского препарата против коронавируса «Авифавир» в Боливию и страны Латинской Америки. Ранее партнеры объявляли о подписании соглашения, предусматривающего поставку минимум 150 тыс. упаковок препарата, а также передаче технологии получения готовой лекарственной формы «Авифавира» на производственную площадку в Боливии.

Компания «Кромис» (совместное предприятие РФПИ и ГК «ХимРар») продолжает клиническое исследование II-III фазы препарата «Авифавир», стартовавшее в апреле 2020 г. Исследование включает 460 пациентов и проводится в соответствии с международными стандартами и требованиями регуляторных органов разных стран мира.

«Авифавир» 29 мая получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество «Фавипиравир». Препарат оказывает прямое противовирусное действие, блокируя механизмы размножения коронавируса, облегчает симптомы и сокращает сроки течения заболевания вдвое по сравнению со стандартной терапией.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил:

«РФПИ и «ХимРар» достигли договоренностей о продаже «Авифавира» уже в 15 стран, что подтверждает эффективность и востребованность препарата по всему миру. Государства Латинской Америки в настоящее время испытывают существенную потребность в лекарствах против коронавируса, и благодаря поставкам «Авифавира» в Боливию у медицинского персонала появится надежный инструмент для терапии пациентов с новой коронавирусной инфекцией».

Ирина Тырнова, директор по международным продажам ГК «ХимРар», подчеркнула:

«Данные, полученные в ходе клинического и наблюдательного исследования, являются доказательной базой для регистрации и применения препарата на территории других стран. В сентябре мы экспортировали уже порядка 100 тыс. курсов «Авифавира» в страны ЕАЭС, Латинской Америки и Ближнего Востока».

gmpnews