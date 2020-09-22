Комбинация Китруды и Ленвимы подтвердила способность лечить ряд раковых заболеваний

Компании Merck & Co. и Eisai опубликовали результаты исследований применения комбинации препаратов Китруда и Ленвима. Согласно данным испытаний, комбинация противораковых лекарственных средств способствовала улучшению состояния больных меланомой, трижды негативным раком молочной железы, раком яичников, раком желудка, колоректальным раком, мультиформной глиобластомой и раком желчевыводящих путей.

Американская и японская фармацевтические компании Merck & Co.и Eisai опубликовали данные двух испытаний комбинированного применения своих противораковых препаратов Китруда (пембролизумаб) и Ленвима (ленватиниб) в рамках клинической программы LEAP (оба препарата зарегистрированы в России).

Результаты, представленные на конгрессе Европейского Общества медицинской онкологии (ESMO), продемонстрировали эффективность совместного использования Китруды, ингибитора белка PD-1, функция которого заключается в регуляции иммунной системы, и Ленвимы, ингибитора тирозинкиназы, ответственного за процессы жизненного цикла клетки. Улучшения были отмечены у 21,4% пациентов с нерезектабельной (невозможно удалить часть органа, пораженного болезнью) или прогрессирующей (удаление еще возможно) меланомой (рак кожи).

В другом исследовании фазы II комбинация Китруды и Ленвимы продемонстрировала действие на 9,7-32,3% пациентах, проходивших лечение ранее, с трижды негативным раком молочной железы, раком яичников, раком желудка, колоректальным раком, мультиформной глиобластомой (наиболее агрессивно протекающая форма опухоли мозга) и раком желчевыводящих путей.

Однако комбинированное лечение показало лучшие результаты при некоторых видах рака по сравнению с другими: если терапия подействовала на 32,3% пациентов с раком яичников и 29% больных трижды негативным раком молочной железы, то в случае с раком желудка и раком желчевыводящих путей препараты подействовали лишь в 9,7% случаев.

«Представленные новые данные из нашей клинической программы LEAP демонстрируют обнадеживающие результаты по нескольким агрессивным типам рака и расширяют наши знания о потенциале лечения Китрудой и Ленвимой для оказания помощи целому ряду пациентов с указанными видами рака», — заявил Скотт Эббингауз, вице-президент по клиническим исследованиям компании Merck & Co.

Ранее «ФВ» писал, что свою эффективность в ходе испытаний доказал и препарат-конкурент Опдиво. Лекарственное средство в комбинации с химиотерапией способствовало уменьшению опухоли, оттягиванию рецедива болезни и продлению жизни пациентов с раком пищевода.

Владимир Заболотских

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