ВОЗ раскрыла планы по вакцинации населения стран мира

План Всемирной организации здравоохранения по массовой вакцинации от коронавируса может затронуть почти две трети населения мира. Однако эксперты видят ряд проблем в реализации программы.

Страны, на которые приходится почти две трети мира, присоединились к плану Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по закупке и справедливому распространению вакцины от коронавируса (COVID-19), пишет издание Science.

ВОЗ также представила механизм, с помощью которого планируется распределять вакцину по мере ее поступления, с целью «положить конец острой фазе пандемии к концу 2021 года».

Александра Фелан, юрист Джорджтаунского университета, специализирующаяся на глобальной политике в области здравоохранения, отметила, что организация добилась огромного успеха, когда к ней присоединился эквивалент 64% населения мира, однако «это не отражает крайне неравномерную динамику возможностей глобального здравоохранения и производства вакцин, которая по-прежнему может препятствовать справедливому доступу к вакцинам».

Фелан и другие наблюдатели подчеркнули, что Китай и Соединенные Штаты явно отсутствуют в списке партнеров ВОЗ по программе глобального доступа к вакцинам от COVID-19 (COVAX).

ВОЗ подтолкнула страны присоединиться к ее плану, предусматривающему закупку вакцины в огромных количествах и ее справедливое распределение. Но сохранились несколько проблем: как заставить страны с высоким уровнем дохода присоединиться, вместо того чтобы накапливать запасы вакцины для своего населения, и как справедливо распространить вакцину, когда она станет доступной.

На сегодняшний день к COVAX присоединились уже 64 страны с более высокими доходами, 29 из них представили юридические обязательства по присоединению к программе COVAX, в ближайшее время соответствующие документы подпишут еще 38 стран.

Впоследствии они получат доступ к вакцинам из портфеля COVAX и будут оплачивать свои дозы. Страны с низким уровнем дохода, присоединившиеся к COVAX, получат закупленные для них дозы вакцины; таких подписантов 92.

Остается много вопросов о том, как будет работать механизм COVAX. На данный момент на оплату вакцины для стран с низким уровнем доходов было собрано всего 700 миллионов долларов, тогда как к концу года предполагалось собрать 2 миллиарда долларов.

И неясно, как сделки, которые многие страны уже заключили напрямую с производителями вакцин, повлияют на планы ВОЗ. Ряд экспертов считают, что такие договоренности представляют определенную опасность для COVAX.

Алексей Петров

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