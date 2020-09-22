Опдиво оказался способен продлить жизнь пациентам с раком пищевода

Препарат Опдиво (ниволумаб) показал свою эффективность на пациентах с раком пищевода. Комбинация его с химиотерапией способствовала продлению жизни пациентов, оттягиванию рецидива болезни и предотвращению появления опухоли.

Иммунотерапевтический противораковый препарат Опдиво (ниволумаб) американской фармацевтической компании Bristol Myers Squibb успешно прошел испытания, которые потенциально могут не только изменить практику лечения раковых заболеваний пищевода, но и позволить получить новые разрешения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Опдиво показал эффективность выше, чем плацебо, в ходе исследования групп пациентов с раком пищевода, прошедших операцию. Больные боролись с рецидивом заболевания в течение почти двух лет. Опдиво в два раза увеличил время до повторного появления раковой опухоли — до 22,4 месяца по сравнению с 11 месяцами у пациентов, принимавших плацебо.

В еще одном из исследований комбинация Опдиво, который является ингибитором белка PD-1, регулирующего реакции иммунной системы и химиотерапии, превзошла по эффективности лечение только химиотерапией. У испытуемых с раком пищевода или желудка, которые не могут быть удалены хирургическим путем, было предотвращено развитие опухолей. Кроме того, было доказано, что такая терапия позволяет больным жить дольше.

Исследователи отметили, что это хорошие новости для 70-75% пациентов с раком пищевода, у которых не наблюдается результатов после операции.

Препарат показал результаты даже на пациентах, чьи опухоли не могли быть удалены хирургическим путем и болезнь которых уже распространялась по всему телу. Комбинированное лечение Опдиво и химиотерапией помогали пациентам жить дольше на три месяца, по сравнению с больными, лечившимися только химиотерапией. Таким образом, отмечено снижение риска смерти на 29% для группы с последней стадией заболевания.

Комбинированное лечение также сдерживало прогрессирование рака в течение 7,7 месяца по сравнению с шестью месяцами среди пациентов, получавших только химиотерапию.

Напомним, что ни один препарат на сегодняшний день не одобрен для лечения пациентов с раком пищевода, которые прошли химиолучевую терапию, а затем перенесли операцию. Рак пищевода считается самым сложным в лечении. Так, известное противораковое средство Keytruda от компании Merck & Co в аналогичном исследовании, в ходе которого проводилось лечение препаратом и химиотерапией, не помогло пациентам с прогрессирующим раком желудка.

Владимир Заболотских

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