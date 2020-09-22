Центр Гамалеи планирует испытывать вакцину от COVID-19 на детях

Центр Гамалеи приступил к подготовке документов для получения разрешения Минздрава на запуск клинических исследований вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник-V» с участием детей. Работа ведется совместно с ведущими педиатрическими клиниками страны.

НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи приступил к подготовке заявки на проведение исследования вакцины от нового коронавируса на детях. Это станет возможно после завершения всех этапов клинических исследований препарата на взрослых, то есть при благополучном раскладе не раньше середины лета следующего года. Об этом сообщает «Медицинский вестник» со ссылкой на выступление директора центра Александра Гинцбурга в ходе «круглого стола» в РИА «Новости» 22 сентября.

«Это станет возможно только после завершения всех исследований вакцины на взрослых, то есть при благополучном раскладе не раньше середины лета следующего года. Получить разрешение на весь детский возраст до 18 лет нереально, да и не нужно. Поэтому дети будут разделены на несколько разных возрастных групп и группы риска. Это довольно сложная и кропотливая работа, она сейчас нами ведется вместе с ведущими специалистами-педиатрами. Надеюсь, в течение полугода она будет завершена», — прокомментировал Гинцбург.

Что касается вакцинации беременных, то эта тема требует отдельного изучения, резюмировал спикер.

Екатерина Погонцева

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