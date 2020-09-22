ФАС снял с четырех крупнейших дистрибьюторов обвинения в завышении цен на маски

Комиссия УФАС по Красноярскому краю прекратила производство по делу о возможном сговоре крупнейших дистрибьюторов. Ранее ведомство заподозрило компании в завышении цен на маски.

Региональное УФАС не обнаружило доказательств сговора между крупнейшими дистрибьюторами. Об этом «ФВ» рассказали в ЦВ «Протек». Само определение будет готово через несколько дней.

18 сентября Комиссия УФАС по Красноярскому краю огласила резолютивную часть решения по делу в отношении четырех поставщиков медицинских масок: ООО «ФК Гранд Капитал Красноярск», ООО «Медико-техническая фирма «Мединстал», ООО «Пульс Красноярск» и ЗАО «Центр внедрения «Протек».

Ранее служба возбудила дело по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 11 «Закона о защите конкуренции» (картель с целью поддержания цен на товарном рынке). Компании могли спровоцировать дефицит медицинских масок и рост цен в аптеках республик, считали в ФАС.

В результате ведомство прекратило производство по делу в связи с отсутствие нарушений в действиях участников, рассказали «ФВ» в ЦВ «Протек». «Очень надеемся, что решение Комиссии УФАС по Красноярскому краю будет способствовать укреплению бизнес-репутации крупнейших игроков дистрибьюторского сегмента фармрынка.», — сказал «ФВ» генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский.

Как отметили в «ФК Гранд Капитал», ведомство прислушалось к позиции бизнеса. «Мы довольны, что ФАС смогла полностью разобраться в этом деле. Нами были предоставлены все необходимые документы. Мы ничего не оспаривали, а просто помогли ФАС разобраться в данной ситуации», — рассказал «ФВ» генеральный директор «ФК Гранд Капитал» Денис Ременяко..

Руслан Мавлиханов

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