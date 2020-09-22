Экстракт ладанника шалфеелистного изучен для профилактики респираторных вирусных заболеваний

Лаборатория экспериментальной вирусологии Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера завершила исследования противовирусных свойств экстракта ладанника шалфеелистного (лат. – Cistus Salviifolius).

Согласно полученным результатам, активные вещества, содержащиеся в растении, могут оказывать длительное воздействие при профилактике респираторных заболеваний, вызываемых вирусами человека (вирусы гриппа А различных подтипов, гриппа В, парагриппа, аденовирусы).

Максимальную ингибирующую активность экстракт проявляет на ранних стадиях вирусного цикла (0–2 часа после инфицирования). Это позволяет сделать вывод, что противовирусное воздействие экстракта имеет комплексный характер и в его составе содержатся компоненты, препятствующие репродукции вирусов на разных сроках.1

Механизм действия заключается в блокировании вирусных белков, обеспечивающих прикрепление вирусных частиц к клеткам. Действующие вещества, содержащиеся в экстракте, способны инактивировать вирионы и препятствовать их связыванию с клеткой.

В другом исследовании, проведенном ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа» Министерства здравоохранения РФ, отмечено, что применение средства на основе экстракта ладанника шалфеелистного способно ограничить степень поражения тканей легких на острой стадии гриппозной пневмонии у лабораторных животных.2,3

Средства на основе экстракта ладанника шалфеелистного могут использоваться как дополнительные для профилактики ряда вирусных заболеваний в период повышенной эпидемиологической опасности, особенно в тех случаях, когда не возможно соблюдение социальной дистанции в замкнутых многолюдных пространствах, отметил руководитель исследования, старший научный сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, д.б.н. Владимир Зарубаев. Он также добавил, что в настоящее время ведутся исследования для проверки предположения об активности экстракта ладанника в отношении других вирусов.

О выводе на рынок биологической активной добавки «Форцис»* на основе экстракта ладанника шалфеелистного объявила компания «Фармпроект». Он выпускается в форме таблеток для рассасывания и может назначаться для профилактики инфекционных заболеваний.

* БАД. Не является лекарственным средством.

1. Изучение механизмов противовирусного действия экстракта ладанника. Отчет о НИР, ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера», 2020.

2. https://uploads-ssl.webflow.com/5e8e25482e9a2b5d4afa29c1/5f21eb7ec4c03da4b1606a83_Статья%20Форцис%20против%20гриппа%20Пастер.pdf

3. https://uploads-ssl.webflow.com/5e8e25482e9a2b5d4afa29c1/5ebe0992dac2612615a6fdae_НИИ%20гриппа%20Форцис%20отчет%20за%201%20этап%20с%20печатью.pdf

Источник: «Фармпроект»

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