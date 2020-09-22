ГК «Протек» возглавила список фармкомпаний в рейтинге «200 крупнейших частных компаний России»

По итогам 2019 года ГК «Протек» с выручкой 265,6 млрд рублей заняла 34 место в ежегодном рейтинге «200 крупнейших частных компаний России», опубликованном 17 сентября на сайте российского издания журнала Forbes.

Также в рейтинг вошли еще шесть фармацевтических компаний: «Катрен» – 39 место, «Пульс» – 43 место, «Фармстандарт» – 69 место, «Р-Фарм» – 142 место, «Фармкомплект» – 171 место и «Фармперспектива» – 192 место.

«В 2019 году ГК «Протек» еще раз подтвердила свое лидерство в российской фармацевтике, что говорит о правильном выборе стратегии по усилению присутствия группы во всех сегментах отрасли: производстве, дистрибуции и рознице, — отметил президент ГК «Протек» Вадим Музяев. — Постоянный поиск новых возможностей – главный фактор, который позволяет группе компаний «Протек» идти вперед».

В рейтинге «200 крупнейших частных компаний России» участвуют компании, которые контролируются частными лицами (более чем на 50%). Они ранжированы по выручке за 2019 год. Предпочтение отдается данным по МСФО.

Источник: ЦВ «Протек»

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