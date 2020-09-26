Минздрав включит фавипиравир в список ЖНВЛП

Комиссия по формированию лекарственных перечней в ближайшие дни рассмотрит предложение о включении препарата от COVID-19 фавипиравир в Перечень ЖНВЛП. Это позволит зафиксировать цену на лекарство.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время визита в Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова 25 сентября рассказал, что решение комиссии будет в ближайшую неделю, передает ТАСС.

Мурашко напомнил, что новое регулирование позволяет в период пандемии по ускоренной схеме включать в список жизненно необходимых препараты, применяемые для лечения новой инфекции.

Ранее Федеральная антимонопольная служба направила запросы производителям фавипиравира, предназначенного для лечения COVID-19, по поводу обоснованности цены на их препараты. Запросы направили в «Промомед», «Кромис» и «Технологию лекарств», сообщили «ФВ» в пресс-службе ФАС.

Препарат «Промомеда» «Арепливир» в рознице будет стоить от 12 320 руб., лекарство «Р-Фарм» «Коронавир» – 11 550 руб.

Согласно данным компании «Курсор», в госзакупках самый дорогой препарат – «Авифавир» компании «Кромис», который продается по цене 22 тыс. Лекарство «Р-Фарм» на втором месте с ценой около 15,4 тыс. руб., на третьем – «Промомед» с ценой 12,3 тыс. руб.

Елена Калиновская

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