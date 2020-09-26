Индийская компания будет платить «Р-Фарм» роялти за исследование фавипиравира

Компания «Р-Фарм» в период производства своего фавипиравира под названием «Коронавир» провела сравнительные исследования с оригинальным «Авиганом». Теперь эти данные будет использовать индийская компания Dr. Reddy’s, которая собирается зарегистрировать препарат «Авиган» в Латинской Америке. Компании заключили соглашение, по которому «Р-Фарм» будет получать выплаты с продаж препарата в обмен на предоставление результатов КИ.

Индийская компания Dr. Reddy’s Laboratories, которая получила лицензию на производство препарата «Авиган» (оригинальный фавипиравир), заключила соглашение с «Р-Фарм», в соответствии с которым будет использовать данные клинических исследований разработанного компанией «Коронавира». Об этом «ФВ» сообщил владелец «Р-Фарм» Алексей Репик. Он уточнил, что Dr. Reddy’s будет платить роялти «Р-Фарм» с продаж «Авигана» в Латинской Америке в качестве платы за предоставленные им данные КИ.

Репик объяснил, что компания в ходе разработки собственного фавипиравира – «Коронавира» – провела сравнительные исследования (тест сравнительной кинетики растворения) с оригинальным «Авиганом», подтвердив эквивалентность данных препаратов. Это позволяет полностью экстраполировать результаты доклинических и клинических исследований «Авигана» на «Коронавир», и наоборот.

Он также отметил, что «Коронавир» уже подтвердил регистрацию и получил регистрационное удостоверение сроком на 5 лет, как и российский «Арепливир» производства «Промомед». Репик уточнил, что это единственные препараты на основе фавипиравира, которые на сегодняшний день прошли КИ в полном объеме. Он напомнил, что на этой неделе должны завершиться клинические испытания японской корпорации Fujifilm Holdings.

По словам Репика, стоимость разработки «Коронавира» составила сотни миллионов рублей.

Регистрационное удостоверение на «Коронавир» принадлежит комании «Технология лекарств», которая входит в группу компаний «Р-фарм». Оно выдано на 5 лет. Как сообщал Репик, в аптеках препарат будет стоить 11 550 руб. за 50 таблеток в упаковке.

Маргарита Грошева

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