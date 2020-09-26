Корейские компании совместно разработают препарат для лечения заболеваний сетчатки

Samsung Biologics и Kanaph Therapeutics заключили договор о сотрудничестве в области разработки биспецифического Fc-слитого белка KNP-301. Препарат предназначен для лечения заболеваний сетчатки.

Корейские биотехнологические компании Samsung Biologics и Kanaph Therapeutics заключили стратегическое партнерство для разработки KNP-301 – биспецифического Fc-слитого белка, предназначенного для лечения заболеваний сетчатки.

Согласно сообщению компании Kanaph Therapeutics, KNP-301 предназначен для борьбы с аутоиммунными заболеваниями путем оказания подавляющего действия на альтернативные пути активации системы комплемента (комплекс защитных белков, являющихся частью иммунной системы). Благодаря своей биспецифичности белок направлен на лечение комплемент-опосредованных (активируют альтернативный путь системы комплемента; такой путь не требует участия антител, и в этом случае белок может связываться с микробными клетками) и ангиогенетических (обусловленных образованием новых кровеносных сосудов, что приводит к сосудистому заболеванию сетчатки) заболеваний сетчатки путем одновременного подавления как C3b (компонент системы комплемента, связывающийся с чужеродной клеткой), так и VEGF (фактор роста эндотелия сосудов, белок, вырабатываемый для образования новых сосудов).

В соответствии с соглашением Samsung Biologics будет предоставлять Kanaph Therapeutics полный спектр своих услуг: от создания линии клеток, разработки технологических процессов, производства неклинических и клинических материалов до представления досье на исследуемый лекарственный препарат.

«Мы решили сотрудничать с Samsung Biologics для разработки нашей первой программы в области биотехнологий в рамках подготовки к глобальным клиническим испытаниям», – заявил Бьюнг Чхоль Ли, генеральный директор Kanaph Therapeutics.

Тхэ Хан Ким, генеральный директор Samsung Biologics, отметил: «Мы будем использовать наш обширный опыт для продвижения деятельности Kanaph Therapeutics по созданию передовых методов лечения заболеваний сетчатки».

Биспецифический Fc-слитый белок – это часть молекулы иммуноглобулина, которая связывается с различными клеточными рецепторами и белками системы комплемента. Биспецифичность белка означает, что он может одновременно связываться с двумя различными типами антигенов. Слияние участков Fc способствует усилению терапевтических эффектов относительно небольших биологических молекул, таких как пептиды, цитокины и фрагменты антител.

Fc-слитые белки активно исследовались на предмет их эффективности в борьбе с целым рядом патологий, и в последнее время они продемонстрировали несколько заметных успехов. Они могут стать новым словом в лечении неоваскулярных заболеваний сетчатки.

«ФВ» сообщал, что Samsung Biologics также сотрудничает с компанией Vir Biotechnology в области увеличения производства моноклональных антител для лечения COVID-19.

Владимир Заболотских

pharmvestnik