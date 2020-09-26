Поставщика фальсифицированных онкопрепаратов оштрафовали на полмиллиона рублей

Арбитражный суд Пермского края оштрафовал дистрибьютора ООО «Континент» за реализацию фальсифицированного препарата «Вайдаза». Это уже второй штраф в полмиллиона, который назначен московской организации за данный вид правонарушения по требованию территориального органа Росздравнадзора за последние полгода.

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск территориального органа Росздравнадзора о привлечении ООО «Континент» к административной ответственности. Если решение вступит в силу, то фирме предстоит выплатить штраф в полмиллиона рублей за продажу фальсифицированного препарата. Судебный акт от 23 сентября опубликован в системе «Мой арбитр».

В марте 2019 года на основании сведений, полученных от ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора (филиал в Ростове-на-Дону), регулятор объявил о выявлении признаков фальсификации противоопухолевого лекарственного препарата «Вайдаза, лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения 100 мг, флаконы, пачки картонные» и предложил субъектам обращения лекарственных средств, включая медицинские организации, проверить, не попали ли эти медикаменты и к ним.

В БУЗ Омской области «Областная клиническая больница» такая партия была поставлена и обнаружена намного позже, в ноябре 2019 года, следует из решения суда.

Девять упаковок препарата «Вайдаза» были получены от ООО «Фармацевтический Альянс», которое указало в качестве поставщика «Континент». В сопроводительных документах последнего значилось, что товар был приобретен у производителя.

Владельцем регистрационного удостоверения является представительство корпорации «Селджен Интернэшнл Холдингз Корпорэйшн», а производителем в России – АО «ФармстандартУфаВИТА»; ввод в гражданский оборот осуществляет АО «Фармстандарт». И никто из них не имел никаких договорных отношений ни с «Фармацевтическим Альянсом», ни с «Континентом», о чем они и уведомили Росздравнадзор. Более того, они представили исчерпывающие сведения о том, сколько упаковок всего было продано в стране (6944), сколько оставалось на складских остатках у контрагентов (9), и представили перечень всех получателей. Установить, откуда взялось лекарство в Омской больнице, не удалось.

Арбитражный суд Пермского края согласился, что препарат имеет признаки фальсифицированности и, учитывая, что «Континент» является представителем малого бизнеса (в ней трудится всего 1 сотрудник), назначил штраф в размере 500 тыс. руб.

В июне этот же суд оштрафовал данную организацию еще на полмиллиона рублей за поставку 200 упаковок фальсифицированного препарата «Авегра®БИОКАД» в Республиканский онкологический диспансер Ингушетии. Благодаря маркировке удалось установить, что две из подозрительных упаковок лекарства были выведены из оборота Центром лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения Москвы и городским онкологическим диспансером Санкт-Петербурга. Судебное решение вступило в законную силу.

Получить комментарий в «Континенте» не удалось – сайт компании не работает, указанный при регистрации телефон не отвечает.

По сведениям RusProfile.ru, фирма являлась поставщиком в 10 государственных контрактах на сумму свыше 504 млн руб.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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