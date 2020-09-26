ФАС направила запросы трем производителям фавипиравира

Ранее производители фавипиравира сообщили, что их препараты в аптеках будут стоить 11, 5 тыс. и 12,3 тыс.руб. В госзакупках цена препарата варьирует от 12 до 26 тыс. руб. за упаковку. Минздрав уже пообещал зафиксировать цену на препарат.

Федеральная антимонопольная служба направила запросы производителям фавипиравира, предназначенного для лечения COVID-19, по поводу обоснованности цены на их препараты. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее ТАСС писал про запрос ФАС, направленный «производителям «Алепривира»

Запросы направили в «Промомед», «Кромис» и «Технологию лекарств», сообщили «ФВ» в пресс-службе ФАС.

Генеральный директор «Промомеда» Андрей Младенцев сообщал, что упаковка «Арепливира» в рознице будет стоить от 12 320 рублей. В «Р-Фарм» в свою очередь уточняли, что их препарат «Коронавир» стоит 11 550 руб. за 50 таблеток в упаковке.

Согласно данным компании «Курсор», в госзакупках самый дорогой препарат — «Авифавир» компании «Кромис», который в продается в основном по цене 22 тыс. Лекарство «Р-Фарм» на втором месте с ценой около 15,4 тыс. руб., на третьем — «Промомед» с ценой 12,3 руб.

Минздрав уже пообещал включить фавипиравир в перечень ЖНВЛП и зафиксировать цены на препарат в соответствии с утвержденной методикой, включающей экономический анализ со стороны антимонопольной службы.

Маргарита Грошева

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