Минздрав одобрил новый препарат от гриппа

Минздрав зарегистрировал балоксавир — новый препарат для лечения гриппа, разработанный японской компанией Shionogi. Это первое противовирусное средство, одобренное в мире за последние почти 20 лет.

Минздрав зарегистрировал лекарственный препарат «Ксофлюза» (МНН: балоксавир марбоксил), предназначенный для лечения гриппа. Дата регистрации – 10 сентября 2020 года, следует из информации Государственного реестра лекарственных средств. Этот препарат обладает новым механизмом действия.

По данным реестра, держатель регистрационного удостоверения препарата – «Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд» (Швейцария), которая подала заявление на государственную регистрацию 30 сентября 2019 года. Стадии производства базируются на четырех площадках в Швейцарии, Японии и США, производитель готовой лекарственной формы – «Шионоги Фарма Ко., Лтд».

Препарат рецептурный, доступен в двух дозировках — таблетки 20 и 40 мг. Показан для лечения гриппа у пациентов 12 лет и старше в первые 48 часов после возникновения симптомов гриппа. Беременным препарат применять не рекомендуется, так как соответствующие исследования безопасности не проводились, указывается в инструкции по применению.

Отмечается, что по механизму действия балоксавир воздействует на кэп-зависимую эндонуклеазу, специфичную для вируса гриппа, и тем самым подавляет его репликацию.

Препарат был одобрен в 2018 году в Японии и затем в США. Тогда глава FDA отметил, это первое за почти 20 лет противовирусное средство с новым механизмом действия, получившее одобрение.

Анастасия Теслина

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