Росздравнадзор нашел в Москве препараты, похищенные из региональных больниц

Московский Росздравнадзор провел серию контрольных закупок и нашел в аптеках столицы препараты, ранее поставленные в другие регионы. Определить перепродажу лекарств позволила маркировка.

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области закупил на сайте www.apteka-byrdenko.ru лекарственный препарат «Мирцера» (производитель — Roche, упаковщик — «Р-Фарм») в дозировке 100 мг и выяснил, что ранее он был поставлен в ГУП «Крым-Фармация». Об этом сообщил врио руководителя ведомства Роман Курынин на отчетной коллегии по итогам первого полугодия 23 сентября, передает корреспондент «ФВ». Это значит, препарат каким-то образом исчез со склада предприятия «Крым-Фармация» и был перепродан в Москву.

Два протокола по ч.1 ст 6.33 КоАП составлены в отношении ООО «Русфарм» (юрлицо -владелец Интернет-сайта www.apteka-byrdenko.ru).

«По данным Федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов и АО «Р-Фарм» лекарственный препарат «Мирцера» 100 мг с уникальным кодом маркировки ранее был поставлен ГУП «Крым-Фармация» и не мог законным образом попасть в частную аптечную организацию в Москве», — уточнил Курынин.

В результате аналогичной контрольной закупки была выявлена «незаконная миграция» онкологического препарата «Ацеллбия» (производитель ЗАО «Биокад»), который ранее был поставлен в онкологический диспансер Абакана. Препарат был выявлен в ООО «Еврофарм».

Всего по состоянию на 1 июля к информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов подключены 68 процентов аптечных организаций.

Татьяна Бескаравайная

pharmvestnik