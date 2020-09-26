Новым заместителем руководителя ФМБА стал специалист по экспертизе лекарственных средств

Преседатель правительства Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимира Романова. Новым замом Вероники Скворцовой назначен Игорь Борисевич.

«Освободить Романова Владимира Васильевича от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства по его просьбе», – говорится в распоряжении Мишустина, опубликованном сегодня на официальном портале правовой информации. В этот же день на сайте размещено распоряжение о назначении замруководителя ФМБА Игоря Борисевича.

На сайте ФМБА сведения о руководстве агентства пока не обновлены.

Игорь Борисевич окончил Военно-медицинскую академию имени Кирова в Ленинграде, следует из информации на сайте Центра военно-политических исследований. Полковник медицинской службы.

В период службы в Вирусологическом центре защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему «Разработка иммуноглобулина против лихорадки Эбола», а в 2004 — доктора медицинских наук по проблеме разработки средств профилактики, диагностики и лечения особо опасной геморрагической лихорадки Эбола. Много лет проработал в Научном центре экспертизы средств медицинского применения, в том числе на руководящем посту, а последним местом его работы было ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» ФМБА России.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik