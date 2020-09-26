Gilead выплатит 97 млн долл. за незаконное использование денежных средств

Фармацевтическая компания Gilead Sciences согласилась выплатить 97 миллионов долларов в связи с вынесенными ей обвинениями Правительством США в нелегальном использовании денежных средств независимой благотворительной организации Caring Voice Coalition. Деньги использовали для покрытия расходов пациентов, имеющих государственную медицинскую страховку, на свой препарат Letairis, предназначенный для лечения легочной артериальной гипертензии.

Министерство юстиции США заявило в среду, что выплата 97 миллионов долларов снимет обвинение с Gilead в ненадлежащем использовании средств благотворительного фонда в качестве канала для покрытия обязательств по платежам тысяч пациентов.

Gilead посредством покрытия платежей на свой препарат за счет средств Caring Voice Coalition увеличила доходы в 2007-2010 гг. и нарушила федеральный закон о неправомерных претензиях, который запрещает фармацевтическим компаниям совершать действия, побуждающие пациентов покупать их лекарства.

Прокурор Эндрю Леллинг отметил, что фармкомпания использовала данные членов Caring Voice Coalition и основала свой фонд в рамках этой благотворительной организации, чтобы покрыть расходы пациентов только на свой препарат. По его словам, подобные действия подрывают систему государственного медицинского страхования, одно из предназначений которой не допустить завышенных цен на лекарства.

В своем заявлении Gilead утверждает, что не нарушила закон. В заявлении Правительства США не говорится, что пациенты, получившие препарат, не нуждались в нем.

Дело Gilead было заведено в ходе расследования поддержки, оказываемой фармацевтическими компаниями благотворительным организациям помощи больным.

Под расследования попали также еще одиннадцать фармацевтических компаний, среди которых Novartis AG, Pfizer и United Therapeutics. Им пришлось выплатить Правительству США более одного миллиарда долларов.

Владимир Заболотских

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