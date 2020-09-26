«Сервье» и Precision BioSciences расширили сотрудничество в области разработки CAR-T-терапии

Биотехнологическая компания Precision BioSciences, которая специализируется на разработке методов аллогенной CAR-T-терапии и коррекции генов in vivo с помощью платформы редактирования генома ARCUS, и международная фармацевтическая компания Servier объявили о добавлении в свое лицензионное соглашение о разработках в области терапии CAR-T-клетками двух мишеней для терапии гематологических опухолей, помимо CD19, а также двух мишеней для терапии солидных опухолей.

«Определение новых терапевтических мишеней основано на плодотворном долгосрочном сотрудничестве между Precision и Servier, которое делает возможным разработку PBCAR0191 — нашего ведущего экспериментального препарата на основе аллогенных CAR-T-клеток, направленного на CD19, — заявил Мэтт Кейн, генеральный директор и соучредитель компании Precision BioSciences. — Мы рады расширить сотрудничество с Servier и применить нашу технологию одноэтапной клеточной инженерии, а также стратегию производства и разработки уникальных аллогенных CAR-T-клеток для потенциального расширения показаний CAR-T-клеточной терапии, то есть ее применения для лечения не только опухолей крови, но и солидных опухолей».

В соответствии с условиями соглашения, Servier выбрала две мишени среди опухолей системы крови и две мишени среди солидных опухолей в дополнение к уже существующим в портфеле разрабатываемых препаратов на основе аллогенных CAR-T-клеток компании Precision.

Precision намерена использовать платформу редактирования генома ARCUS и собственную экспертизу в области разработок и производства CAR-T-клеток для ранних стадий исследований и разработок, включая все процедуры от получения разрешения на проведение клинических исследований до производства исходного материала для клинических исследований II фазы.

Servier обладает правами на поздние этапы разработки и вывод лекарственного препарата на рынок, а Precision — на участие в разработке и выводе на рынок любых зарегистрированных препаратов, полученных в результате сотрудничества, в соотношении 50:50 от опциона на совместные разработки и продвижение в США. В связи с определением новых мишеней Precision ожидает получения промежуточных выплат в 2020 и 2021 гг. Precision также имеет право на вознаграждение по опциону, выплаты за клинические исследования, нормативное регулирование и продажи в дополнение к отчислениям с продаж продукции.

«Мы рады расширить наше сотрудничество с компанией Precision BioSciences как часть нашей деятельности в области онкологии за счет добавления четырех дополнительных мишеней, помимо CD19, — заявил заместитель директора по международным исследованиям и разработкам в области онкологии компании Servier Патрик Терасс. — Мы с нетерпением ждем, когда сможем использовать платформу редактирования генома ARCUS в работе с новыми мишенями для разработки инновационных видов лечения аллогенными CAR-T-клетками, которые предназначены для пациентов со злокачественными солидными опухолями и опухолями системы крови».

Источник: Servier

pharmvestnik