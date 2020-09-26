Кировскому филиалу «АВВА РУС» одобрено получение сертификата FDA GMP Саудовской Аравии

Фармацевтическая компания АО «АВВА РУС», которая входит в список системообразующих предприятий Кировской области, в начале 2020 года прошла аудит структур по надзору и контролю за лекарственными средствами Саудовской Аравии (Saudi FDA) на соответствие GMP в ближневосточном регионе. По итогам аудита производитель получил документальное подтверждение успешного прохождения проверки, что будет удостоверено соответствующим сертификатом.

Стоит отметить, что в 2018 году «АВВА РУС», работающая в соответствии с российскими стандартами GMP и ISO 9001, получила аналогичный европейский сертификат GMP EU.

Таким образом, «АВВА РУС» стала одной из немногих российских компаний, которая прошла процедуру сертификации GMP представителями FDA Саудовской Аравии, и в очередной раз подтвердила качество своей продукции и признание на международном уровне.

Источник:«АВВА РУС»

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