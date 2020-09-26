BIOCAD будет выпускать «Спутник-V»

Компания BIOCAD стала индустриальным партнером НИЦЭМ им. Гамалеи. 23 сентября стороны заключили соглашение о промышленном выпуске вакцины. Объемы производства не раскрываются. Известно, что для компании это второй совместный проект с разработчиками вакцины против коронавируса: ранее она заключила аналогичное соглашение с «Вектором».

О планах по выпуску «Спутник-V» сообщила пресс-служба BIOCAD. «Компания с начала пандемии неоднократно заявляла, что готова стать индустриальным партнером для любого проекта, нацеленного на разработку вакцины от коронавируса, — сказал генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов.— Мы внимательно ознакомились с результатами наших коллег и убедились, что исследования вакцины, проведенные коллективом научного института под руководством Александра Гинцбурга, показали, что это рабочая версия, достаточно эффективная и безопасная для того, чтобы обеспечить прививку граждан России». Массовый выпуск вакцины позволит ученым завершить третью стадию клинических исследований, к которому было привлечено много добровольцев, и начать поставки препарата в регионы России, а также за рубеж, добавил он.

В беседе с корреспондентом «ФВ» Дмитрий Морозов отметил, что недавно запущенные мощности в Зеленограде (43 тыс. кв. м) позволили компании переконфигурировать текущие производственные процессы, чтобы заключить соглашение с Центром Гамалеи.

Он не назвал объемов выпуска. Известно, что партнеры будут производить жидкую и лиофилизированную (в виде порошка) формы вакцины. Сухая форма вакцины не требует особых условий хранения при транспортировке. «Производство сухой вакцины было временно заморожено, поскольку у Центра нет таких мощностей по лиофильным сушкам, чтобы в серьезных количествах обеспечить страну, — рассказал Александр Гинцбург, директор Центра им. Гамалеи. — Теперь, когда к нам подключилась компания BIOCAD, у которой есть серьезные мощности по лиофилизации, надеемся, что сухая вакцина будет производиться в нужных количествах».

BIOCAD работает и над собственной разработкой мРНК-вакцины против коронавируса.

Фото: biocad.ru

Ольга Коберник

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