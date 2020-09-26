ФАС уведомила Роздравнадзор о необходимости отмены госрегистрации мебели в качестве медизделия

Росздравнадзору необходимо пересмотреть подходы к регистрации шкафов для документов в качестве медицинских изделий и очистить государственный реестр МИ от бытовой мебели. Ведомству предстоит, в частности, провести ревизию всех регистрационных досье на шкафы для документов.

ФАС России выдала предупреждение Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения по причине ее бездействия в решении вопроса об отмене государственной регистрации бытовой мебели (шкафов для документов) в качестве медицинских изделий (МИ). Об этом сообщает «Медицинский вестник» со ссылкой на пресс-службу антимонопольного ведомства.

В ФАС обратился производитель таких шкафов, которому Росздравнадзор отказал в госрегистрации продукции, так как она не относится к категории медизделий. При этом аналогичная мебель иных производителей-конкурентов ранее была включена в государственный реестр МИ.

Антимонопольное ведомство предписало Росздравнадзору провести ревизию всех регистрационных досье на шкафы для документов, которые были зарегистрированы в качестве медизделий, чтобы установить отсутствие у них признаков таковых, а также невозможность их применения в медицинских целях по функциональному назначению и (или) принципу действия.

Служба также будет должна дать задания экспертному учреждению о представлении заключений, которые бы устанавливали факт возможности/невозможности применения таких изделий в медицинских целях, и при наличии оснований принять решения об отмене их госрегистрации.

«Ситуация, когда бытовая мебель, не имеющая признаков медицинского изделия, зарегистрирована в качестве таковой, недопустима, поскольку создает дискриминацию между производителями таких «псевдомедицинских изделий» и производителями аналогичной мебели, не имеющими регистрационных удостоверений Росздравнадзора», – приводятся в сообщении слова заместителя начальника Управления контроля здравоохранения ФАС России Максима Дегтярева.

В случае невыполнения этого требования до 1 декабря 2020 года ФАС обязана будет принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

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