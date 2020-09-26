«Нацимбио» ищет генерального директора

Национальная иммунобиологическая компания приглашает в свои ряды генерального директора. Об этом говорится в вакансии, размещенной на портале HR-специалиста Алены Владимирской.

Вакансия на vladimirskaya.com размещена 23 сентября. Сейчас «Нацимбио» возглавляет Андрей Загорский. В компании рассказали, что вакансия размещена в соответствии с уставом.

«Согласно уставу общества, срок полномочий действующего генерального директора истекает в ноябре 2020 года. Избрание на данную должность осуществляется на конкурсной основе и регламентируется корпоративными процедурами», — пояснили в пресс-службе.

Собеседник, близкий к компании, сообщил «ФВ», что Загорский останется генеральным директором компании, а размещение вакансии связано с новыми требованиями «Ростеха» по подбору кадров.

«Выбор и назначение руководителя осуществляются на основе открытой конкурсной процедуры, частью которой является публичное информирование о наличии вакансии. Это не нововведение, такой порядок действует давно на всех предприятиях госкорпорации», — сообщили «ФВ» в пресс-службе «Ростеха».

Кандидат должен иметь высшее образование по специальности в сфере деятельности организации или в области финансов, экономики, управления или юриспруденции. Ему необходим не менее чем десятилетний опыт работы в сфере деятельности организации или производственно-экономической сфере и не менее пяти лет на руководящей должности. Генеральному директору «Нацимбио» необходимо подтвердить наличие допуска в государственной тайне.

У руководителя компании ненормированный рабочий день, договор с ним заключается на три года.

Андрей Загорский возглавил «Нацимбио» в августе 2017 года.

Он окончил Дальневосточный государственный университет, программу MBA в Стокгольмской школе экономики. Был руководителем ОАО «Якутгазпром» (ЯТЭК), руководил проектами по модернизации порта Зарубино и Угольного терминала в порту Восточный группы Fesco. С 2016 года работал генеральным директором управляющей компании ЗАО «Фарм-Центр», занимался развитием курганского завода «Синтез», ставропольского «Биокома», а с мая 2017 г. – рязанского «Форта».

Елена Калиновская

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