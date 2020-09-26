СТМ Mediva аптечной сети «Ригла» удостоена премии Private Label Awards 2020

Торговая марка Mediva аптечной сети «Ригла» удостоена премии Private Label Awards 2020 в номинации «Лучшая СТМ в сегменте «Косметика и парфюмерия». Награждение победителей состоялось в рамках выставки «Собственная торговая марка» — IPLS 2020.

Собственная торговая марка (СТМ) сети «Ригла» Mediva позиционируется для конечного потребителя как высококачественная косметика в формате «Farma+Beauty», сочетающая последние достижения медицины и косметологии.

СТМ «Риглы» представлены на фармацевтическом рынке в четырех ассортиментных категориях: «БАД» (витамины, растительные комплексы), «медицинские изделия» (пластыри, перевязочные средства, компрессионный трикотаж), «продукты питания» и «косметика».

«В формировании портфеля СТМ аптечная сеть «Ригла» делает ставку на достаточно широкий ассортимент, постоянно развивая каждую категорию, — отметила коммерческий директор аптечной сети «Ригла» Наталья Бурдина. — Наши конкурентные преимущества — высокое качество продукта, которое поддерживается в том числе за счет тщательного отбора производственных компаний для этого партнерства, невысокая цена и грамотные рекомендации первостольников покупателям. В дальнейшем аптечная сеть «Ригла» планирует развитие СТМ в среднем ценовом сегменте в категориях «БАД», «косметика» и «функциональное питание».

Портфель СТМ аптечной сети «Ригла» насчитывает более 500 позиций, 39 торговых марок.

В 2019 году в номинации «Лучшая СТМ в сегменте «Аптека» победила СТМ «Будь здоров!» аптечной сети «Ригла».

Источник: ЦВ «Протек»

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