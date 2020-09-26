Интернет-ритейл прогнозирует уход с рынка 20% классических аптек

17—18 сентября в Сочи прошла конференция «PROекции будущего: Стресс-тест для фармотрасли 2020», организованная ГК «Бионика» и газетой «Фармацевтический вестник».

В мероприятии приняли участие: Евгений Нифантьев (НеоФарм), Дмитрий Руцкой (Аптечные традиции), Нелли Игнатьева (РААС), Лилия Титова (СПФО), Аделя Кальметьева (Фармленд), Владимир Малинников (Магнит Фарма), Марат Сакаев (ЦРПТ) и многие другие эксперты фармотрасли.

Самые яркие моменты конференции

Одним из самых обсуждаемых вопросов по традиции стала дистанционная торговля. И если классический ритейл все так же скептически относится к приходу онлайн-игроков, сами интернет-витрины уверены в своих шансах закрепиться на рынке.

«Перекрашенный пылесос», — так назвал робота для сборки заказов на складах маркетплейсов владелец и генеральный директор аптечной сети «Неофарм» Евгений Нифантьев. «Перекрасьте пылесос обратно, и пусть пыль собирает, что он и должен делать».

При этом маркетплейсы решили ответить цифрами. «Тенденция показывает, что, несмотря на ограничения, маркетплейсы выйдут на рынок. И да, аптеки будут частично умирать. 20% умрет, но 80% останется», — спрогнозировал уход части аптек с рынка глава российского представительства iHerb Илья Микин.

Предметом бурного обсуждения в очередной раз стала и маркировка. Участники дискуссии не скупились на эмоции, приводя примеры того, что же действительно происходит в их аптеках после нововведений.

«Это многие, многие миллионы рублей, вытащенные из оборота. Я молчу о дополнительном оборудовании — это мелочи по сравнению с тем количеством бесполезной работы, которую нам придется делать», — описала маркировку генеральный директор аптечной сети «Фармленд» Аделя Кальметьева.

Представители отрасли также обсуждали такие вопросы, как рост региональных сетей, маркетинговые контракты, внедрение новых технологий и многое другое. После дискуссии участников конференции ждал гала-ужин с живой музыкой.

Второй день конференции стартовал с бизнес-завтрака, где в формате «круглых столов» участникам была предоставлена возможность поделиться опытом друг с другом, задать вопросы экспертам и найти ответы на самые сложные вопросы, касающиеся работы с электронными рецептами, технологией оплаты труда сотрудников.

После деловой программы все гости собрались на «Нептун пати» на берегу Черного моря.

Фото: Игорь Чунусов

Руслан Мавлиханов

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