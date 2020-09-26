Johnson & Johnson приступила к масштабному исследованию вакцины против коронавируса

Американская компания Johnson & Johnson начала позднюю фазу клинических испытаний своей вакцины от COVID-19. В отличие от других кандидатов в вакцины препарат не потребует введения двух доз.

Johnson & Johnson приступила к финальной стадии клинических исследований однодозной вакцины против коронавируса после успешных результатов более ранних этапов, пишет The New York Times.

Данное испытание будет самым масштабным – ученые планируют вовлечь до 60 тыс. участников в США, Аргентине, Бразилии, Чили, Колумбии, Мексике, Перу и ЮАР. Часть из них получат экспериментальную вакцину, остальные – плацебо. В компании ожидают, что оценка эффективности и безопасности может завершиться уже к концу года.

Компании Moderna и Pfizer первыми в США приступили к третьей фазе клинических исследований вакцин против коронавируса, запланировав участие 30 тыс. человек. Позднее Pfizer заявила о расширении числа участников – до 44 тыс. Как отмечает издание, оба препарата в отличие от кандидата J&J требуют введения двух доз с разницей в несколько недель, а также заморозки при хранении.

Johnson & Johnson планирует также испытать эффективность и безопасность вакцины при введении двух доз, но в менее масштабном исследовании.

По данным ВОЗ, до клинического этапа исследований дошли 38 вакцин-кандидатов против коронавируса. Johnson & Johnson приступила к начальной фазе таких испытаний в конце июля.

Анастасия Теслина

pharmvestnik