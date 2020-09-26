Медицинские представители вернулись к личным визитам

По итогам августа доля личных встреч медицинских представителей среди всех онлайн- и офлайн-контактов с врачами приблизилась к показателю марта (87%) и составляет 81%.

Медицинские представители возобновили личные визиты к врачам. Об этом свидетельствуют данные, приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»). Так, в августе доля очных встреч практически вернулась к докарантинным показателям и составила 81%.

Если в части контактов медицинских представителей личные визиты практически восстановили позиции, то их доля в общей структуре мультиканального продвижения росла не так активно и достигла 59%. Показатель доли диджитал-каналов в продвижении лекарственных препаратов среди врачей в августе (40%) скорректировался по сравнению с июлем, когда он составлял 51%, но не так существенно, как это проявилось сразу при снятии карантинных ограничений – еще в июне доля цифровых каналов составляла 75%.

Это объясняется тем, что компании-производители не снижают суммарный объем диджитал-коммуникаций: email-рассылок, онлайн-конференций, вебинаров. Доля этих инструментов в общем объеме активности резко сократилась на фоне возобновления личных встреч, однако их количество по-прежнему существенно выше, чем до кризиса.

Среди форматов удаленных контактов медицинских представителей активнее всего в августе уступили позиции телефонные коммуникации – они составляют 10% против 15% месяцем ранее. Коммуникации посредством мессенджеров остановились на уровне 4%.

Компания Ipsos предоставила данные помесячных измерений в течение 2020 года, полученные онлайн-методом: март – 328 врачей, апрель – 280, май – 550, июнь – 273, июль – 373, август – 397. Мониторинг проводился в рамках измерений синдикативного проекта Promo «Мониторинг промоционной активности фармацевтических компаний» на основе данных из онлайн-панели врачей без экстраполяции на генеральную совокупность.

Шамиль Ахметзянов

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