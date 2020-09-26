В Нижегородской области рассказали об успешной информатизации лекобеспечения

Бесшовная интеграция информационных систем «НОФ» с системой мониторинга движения лекарственных препаратов позволила сэкономить 8500 человекочасов в месяц. В компании также ожидают существенной экономии в деньгах благодаря оптимизации и повышению эффективности закупок. Такие данные озвучил генеральный директор НОФ Павел Ястребов в ходе «круглого стола» «Технологии здравоохранения, устремленные в будущее», который прошел 23 сентября в рамках форума «Цифровая индустрия промышленной России».

«Так как мы начали формировать заказы на своем складе под конкретную заявку лечебного учреждения, под конкретное отделение, то все, что мы сделали, получилось бесшовно с системой МДЛП, – пояснил Ястребов. – Постовой медсестре, которая получает лекарства под конкретную заявку, не надо заниматься вторичным сканированием. Она видит поступивший товар, который один раз сканируется на стадии формирования заказа на складе НОФ, после чего он интегрированно «летит» вплоть до отделения».

По словам Ястребова, следующий этап – возможность списать конкретный маркированный препарат под конкретного пациента. На основе системы, которая была внедрена ради автоматизации учета льготного лекарственного обеспечения, НОФ уже выстроила персонализированную систему.

«Главное преимущество – единое облачное решение в регионе, – продолжил руководитель аптечной сети. – Причем все это можно отследить в режиме онлайн. Есть механизм подключения к системе вплоть до губернатора. В любую минуту можно подсоединиться и увидеть, где какая упаковка находится, сколько товарных остатков, где зависает товар, где не зависает».

Другой плюс – можно легко рассчитать фактическую стоимость лечения, отметил спикер. А это значит, появляется возможность более эффективно планировать потребности каждого пациента и в конечном счете грамотно выстраивать закупки всей территории на год или даже два вперед.

«Это оборачивается достаточно серьезной экономией, которую мы пока посчитать не можем, но через полгода обязательно назовем цифры, сколько нам удалось сэкономить в деньгах», – подытожил Ястребов.

«Насколько мне известно, вашим опытом уже заинтересовались другие регионы и готовы перенимать его», – добавил модератор «круглого стола», председатель Совета директоров «СберЗдоровье» Юрий Крестинский.

Екатерина Погонцева

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