«Магнит» запустил онлайн-аптеку

ПАО «Магнит» начало тестировать работу интернет-аптеки в Москве и Московской области. Пока к проекту подключено около ста аптек. Решение о масштабировании бизнеса будет принято до конца 2020 года. Онлайн-аптека также послужит операционной моделью для запуска сервиса по доставке продуктов питания.

«Магнит» запустил пилотный проект онлайн-аптеки, сообщили в пресс-службе компании. Сейчас пользователям доступны два вида сервиса в формате click&collect: бронирование товаров с оплатой и самовывозом через полчаса из удобной «Магнит Аптеки», а также заказ со склада из расширенного ассортимента и доставка до выбранной аптеки на следующий день. В будущем компания планирует запустить курьерскую доставку безрецептурных препаратов.

«Онлайн-аптека – наше первое собственное предложение для покупателей в сегменте e-commerce. До сих пор наш опыт ограничивался только партнерскими проектами. На базе онлайн-аптеки мы рассчитываем отработать технологии и операционную модель для будущего запуска собственной доставки продуктов питания и создания в конечном итоге омниканальной экосистемы компании», – отметил президент, генеральный директор розничной сети «Магнит» Ян Дюннинг.

При получении «день в день» цены на товары идентичны ценам в офлайн-аптеках. Заказы собирают сотрудники торговых точек в индивидуальную упаковку. «Магнит» установил для комплектовщиков и остального персонала, участвующего в формировании заказов, специальные KPIs (ключевые показатели эффективности). Для контроля за уровнем предоставления услуг и работы с обращениями покупателей создан отдельный клиентский сервис. В будущем он станет частью омниканальной экосистемы компании и будет осуществлять поддержку всех интернет-услуг.

При заказе на следующий день из ассортимента склада стоимость товаров будет соотноситься с онлайн-предложением соответствующих позиций на рынке. В компании отмечают, что это позволит покупателям приобрести продукцию с максимальной выгодой. Комплектование и доставка будут происходить на базе автоматизированного распределительного центра дистрибьютора «Магнит Фарма» в Москве.

Руководитель «Магнит Аптеки» Владимир Малинников сообщил «ФВ», что онлайн-формат призван расширить возможности сети для покупателей. «Наши аптеки небольшие, представленный ассортимент – около 4 тыс. наименований. Благодаря интернет-сервису, клиенты в Москве и Московской области в рамках пилотного проекта к концу года смогут выбирать из 15 тыс. наименований, а мы совместно с «Магнит Фарма» обеспечивать бесперебойную логистику». В сети рассчитывают на рост среднего чека, но не устанавливают лимиты для заказа: он может быть сделан на любую сумму.

Впервые о планах открыть аптеки продуктовый ритейлер объявил в 2017 году, 2019 год стал самым активным по открытию новых точек: с 70 аптек на декабрь 2018 года до 1013 на декабрь 2019 года. По данным AlphaRM, на 1 июля 2020 года у «Магнита» было 1319 точек. По итогам первого полугодия «Магнит» занял 15-е место в TOP20 сетей: за этот период открыто около 300 новых точек, а выручка сети выросла на 467%.

Ольга Коберник

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