Японский фавипиравир показал эффективность при COVID-19 в клинических исследованиях

Оригинальный фавипиравир продемонстрировал эффективность при COVID-19 в третьей фазе исследований, проходивших в Японии. В октябре производитель планирует подать заявку на регистрацию препарата по данному показанию.

Японская Fujifilm Holdings Corp. объявила о завершении клинического исследования поздней фазы противовирусного средства Avigan (фавипиравир) при коронавирусной инфекции. По результатам испытания препарат сокращал период до выздоровления у пациентов с нетяжелыми симптомами заболевания, передает Reuters.

Исследование третьей фазы проходило в Японии и включало всего 156 участников. Получавшие фавипиравир пациенты показывали клиническое улучшение спустя 11,9 дня, в то время как в группе плацебо – через 14,7 дня.

Как указывается в сообщении компании, эти результаты оказались статистически значимы. Кроме того, Fujifilm продолжит анализ данных, полученных в исследовании, и на основании этого уже в октябре подаст заявку на одобрение Avigan при COVID-19.

По информации агентства, Fujifilm передала права на Avigan индийской Dr Reddy’s Laboratories, а дженерики доступны уже во многих странах. Препарат одобрен для лечения COVID-19 в России и Индии.

По результатам более раннего анализа фавипиравир не показал убедительной эффективности для лечения коронавирусной инфекции у японских пациентов. Исследование проходило в марте-мае этого года и включало 89 участников. Однако российские исследователи заявили, что испытания фавипиравира, произведенного самостоятельно, показали его эффективность при легкой и средней стадии болезни.

В России зарегистрировано уже три препарата с действующим веществом фавипиравир, которые получили одобрение по процедуре ускоренной регистрации лекарств в условиях возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации. Два из них разрешены к амбулаторному применению и должны поступить в аптеки.

Как сообщал «ФВ», фавипиравир обладает тератогенным действием – может вызвать нарушение эмбрионального развития. Поэтому, согласно инструкции, препарат должен применяться только при отрицательном тесте на беременность, а также при использовании эффективного метода контрацепции в течение месяца после окончания приема для женщин и 3 месяцев для мужчин.

Оригинальный фавипиравир с торговым наименованием Avigan разработан японской компанией Fujifilm. Препарат был одобрен в Японии в 2014 году для применения при гриппе, штаммы которого устойчивы к другим противовирусным средствам. Как ранее сообщал производитель, фавипиравир никогда ранее не распространялся на рынке, не был доступен для пациентов. Срок действия патента истек в августе 2019 года.

Анастасия Теслина

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