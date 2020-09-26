Китай повысил цены на ряд фармсубстанций

Китай повысил цены на основные исходные материалы (KSM), которые используются для производства лекарств, на 10–20%, оставив цены на основное сырье – или активные фармацевтические ингредиенты (API) – в основном без изменений, пишет The Economic Times.

Как известно, KSM и API импортируются в Индию из Китая для производства жизненно важных антибиотиков, стероидов и других лекарственных средств.

Рост цен окажет давление на внутреннее производство в Индии в ближайшие несколько месяцев. Эксперты предположили, что Китай мог пойти на этот шаг, чтобы помешать Индии самостоятельно обеспечивать себя лекарственными средствами.

Издание отмечает, что повышение цен на импорт KSM негативно скажется на внутреннем производстве API в Индии и сделает их менее конкурентоспособными по сравнению с китайской продукцией по всему миру. Это связано с тем, что на данный момент Индия импортирует 70–80% основного сырья для производства лекарств.

Для некоторых жизненно важных антибиотиков, таких как цефалоспорины, азитромицин и пенициллин, зависимость от импорта из Китая достигает 90%.

Чтобы стимулировать отечественное производство и самообеспеченность лекарствами, индийское правительство объявило о стимулировании производства более 50 важнейших API, где отмечается высокая зависимость от импорта.

Как правило, рост цен на KSM носит циклический характер, за ним следует рост цен на API, но в этом году подобного не отмечалось, что вызвало опасения, поскольку в сочетании с повышением курса китайской валюты этот шаг противоречит экономической логике. Власти Индии предлагают предоставить финансовые стимулы для развития отечественного производства, но для этого необходимы крупные инвестиции со стороны компаний.

Алексей Петров

pharmvestnik