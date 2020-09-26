В PharmaSpace рассказали о работе с поаптечной доставкой

PharmaSpace и «Сантэнс» провели интерактивный «круглый стол», посвященный активно развивающемуся у логистического фармоператора направлению поаптечной доставки (фулфилмент) и сотрудничеству с маркетплейсом прямых контактов и контрактов между аптечными сетями и фармпроизводителями. Мероприятие состоялось в рамках конференции «PROекции будущего: Стресс-тест для фармотрасли 2020».

В ходе презентации было объявлено, что поаптечный развоз уже осуществляется компанией в 300—400 адресов по Москве и Московской области (ежедневный развоз), в 300—400 адресов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (ежедневный развоз), в 350—550 адресов других регионов (ПФО — 2 раза в неделю; СФО, ЮФО, УФО — 1 раз в неделю).

«При работе с аптечными сетями, подключенными к маркетплейсу PharmaSpace, стоимость доставки в аптеки за счет производителя», — уточнили представители ГК «Сантэнс».

Схему сотрудничества с логистическим фармоператором разъяснил генеральный директор ООО «Лекарственная экосистема», оператора PharmaSpace, Герман Иноземцев: «Сантэнс» заключает с производителем контракт на прямые поставки (агентский договор) и осуществляет поставку до аптек. PharmaSpace предоставляет отчетность аптечным сетям и производителю по выполнению согласованных условий поставки. Далее «Сантэнс» заключает с аптечными сетями контракт на прямые поставки, а аптека формирует заказы. Компания производит расчеты с аптечной сетью и производителем по части выполнения согласованных условий».

Производитель в свою очередь публикует условия поставки (цены и ретро-бонусы) на маркетплейсе, а аптечная сеть подтверждает условия поставки, одновременно «Сантэнс» обязуется их исполнять и производит выплату ретро-бонусов аптечной сети в соответствии с согласованными условиями поставки.

Источник: ГК «Сантэнс»

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