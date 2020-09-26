«Сотекс» снова выходит на телеэкраны

В конце лета фармацевтическая компания «Сотекс» запустила масштабную рекламную кампанию на федеральных каналах и в интернете.

В продвижении брендов «Амелотекс гель» и «АнвиМакс» участвуют всемирно известные спортсмены – знаменитый боксер, чемпион мира среди профессионалов Константин Цзю и участники ледовых шоу Ильи Авербуха.

В новых телевизионных роликах «АнвиМакса» Константин Цзю обращается к зрителям с актуальным в наше непростое время призывом: «Не болей, Россия!». В свою очередь, рекламная кампания «Амелотекс геля» направлена на популяризацию сайта «двигайся-безболи.рф», посвященного профилактике заболеваний суставов, здоровому питанию и активному образу жизни.

Кроме того, «Сотекс» готовит к запуску целый ряд интерактивных интернет-проектов, предназначенных как для профессионалов – врачей, провизоров, фармацевтов, так и для потребителей ЛС.

Также осенью текущего года на Первом канале стартует новый сезон шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период» с участием знаменитостей и звезд фигурного катания. «Болейте, но только за героев шоу, а об остальном позаботятся «АнвиМакс» и «Амелотекс гель», — призывает зрителей спонсор «Ледникового периода» компания «Сотекс».

Источник: Сотекс

pharmvestnik