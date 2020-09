По итогам I полугодия прирост продаж «ПроАптеки» превысил прогнозы по рынку на 2020 год

По итогам I полугодия прирост продаж маркетингового союза независимых аптек «ПроАптека» составил 14,5—15%, превысив прогнозы аналитических компаний роста рынка на 2020 год. Об этом сообщил генеральный директор союза независимых аптек «ПроАптека» Евгений Коротков, выступая 15 сентября на XV Аптечном саммите «Новая аптечная реальность в России и СНГ». По данным компаний IQVIA и DSM Group, рост рынка по итогам года составит не более 7%, по прогнозам AlphaRM – 14%.

«За 2019 год прирост продаж «ПроАптеки» like for like оказался выше рынка, общий прирост составил 18% по отношению к 2018 году, — рассказал он. — Если по итогам текущего года аналитики прогнозируют рост рынка на уровне 14%, то у нас он уже составляет 14,5—15%. Малые предприятия представляют собой сегодня целую нишу, которая раньше просто не умела работать с продажами, с ассортиментом. Сегодня при грамотном использовании маркетинговых инструментов можно говорить не просто о перспективах выживания таких аптек, а о вполне успешном их развитии, в том числе за счет работы с высокодоходным ассортиментом. Конечно же, это возможно только при условии, что владелец бизнеса готов заниматься его развитием».

В начале 2018 года маркетинговый союз независимых аптек «ПроАптека» запустил новую схему реализации товаров: стоимость лекарств, получаемых аптеками, дисконтирована на скидку, предусмотренную маркетинговым договором между «ПроАптекой» и фармпроизводителем. Аптека оплачивает полученный от дистрибьютора ассортимент только после его продажи. Движение товара контролируется с помощью программного обеспечения F3Tail. Прирост объема продаж «ПроАптеки» за 2018 год составил более 48% в сравнении с 2017 годом, прирост likeforlike — 8%.

С 2020 года маркетинговый союз внедрил систему глубокой интеграции для участников объединения в четырех вариантах: «Лайт», «Стандарт», «Разумный» и «Доходный». В зависимости от выбранного варианта интеграции по итогам квартала аптеке начисляется бонус в размере от 1,5 до 5% от закупки аптечного учреждения в месяц.

Источник: ЦВ «Протек»

pharmvestnik