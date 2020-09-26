Краснодарский филиал «Катрен» завершил модернизацию склада

Краснодарский филиал АО НПК «Катрен» объявил о завершении модернизации и расширении складского комплекса.

Необходимость в расширении складского комплекса в Краснодаре возникла в связи с увеличением в 1,5 раза объема заказов, поступающих посредством сервиса Apteka.ru, а также планами по расширению ассортимента склада, уточнили в компании.

В рамках проекта модернизации были перераспределены зоны хранения, обновлено программное обеспечение и оборудование, введены дополнительные рабочие места контролеров и увеличена конвейерная линия. Эти меры позволили увеличить ассортимент склада до 30 тысяч позиций.

Для ускорения обработки заявок клиентов на складе была изменена технология сборки заказов. Ранее на складе использовали технологию безбумажной сборки «Pickbylight», с сентября комплектация заказов происходит с помощью радиотерминалов, что позволяет снизить вероятность пересорта товара на этапе сборки.

В ближайших планах филиала установить автоматизированную упаковочную линию, расширить сборочные зоны на втором и третьем уровнях склада. Модернизация призвана увеличить ассортимент филиала до 50 тысяч позиций.

Источник: АО НПК «Катрен»

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