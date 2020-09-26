«Нанолек» регистрирует свою версию фавипиравира

Компания «Нанолек» 24 сентября подала досье на регистрацию по ускоренной процедуре дженерика фавипиравира. Это будет четвертый препарат с таким МНН в России. Компания «Нанолек» 24 сентября подала досье на регистрацию по ускоренной процедуре дженерика фавипиравира. Это будет четвертый препарат с таким МНН в России.

В Реестре клинических исследований информации о КИ фавипиравира от «Нанолека» пока нет. В компании от комментариев воздержались.

В России с мая зарегистрированы три дженерика с МНН фавипиравир: Авиган от СП «ХимРара» с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), Арепливир от «Промомеда» и Коронавир от «Р-Фарма».

Все они были зарегистрированы первоначально по временной схеме, предусмотренной апрельским постановлением Правительства РФ №441. Документ позволяет в условиях ЧС и при угрозе распространения опасных заболеваний регистрировать препараты до завершения клинических исследований, но полученное таким образом удостоверение действует только до конца 2020 года.

«Р-Фарм» и «Промомед» уже получили регистрацию своих препаратов на постоянной основе, а также добились разрешения продавать препараты амбулаторно. Цена Арепливира в аптеках составляет 12,3 тысячи рублей за упаковку (40 таблеток), на Коронавир – 11,55 тысяч рублей (50 таблеток). Комиссия Минздрава по включению в лекарственные перечни готова рассмотреть вопрос о включении всех трех препаратов с фавипиравиром в ЖНВЛП в ближайшую неделю.

КИ фавипиравира с июня проводит «Фармасинтез» Викрама Пунии. Пока на регистрацию препарата компания не подавала досье.

Фавипиравир разработан японской компанией Fujifilm и зарегистрирован в Японии для экстренного применения против гриппа. По итогам исследования III фазы фавипиравира по показанию COVID-19, применение препарата ускоряет выздоровление пациентов. Fujifilm надеется зарегистрировать препарат по этому показанию в октябре.

Фавипиравир разрешен для лечения COVID-19 в России, Китае и Индии.