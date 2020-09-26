Препараты против COVID-19 включат в список ЖНВЛП в ближайшую неделю

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в ближайшее время ряд препаратов, применяемых для лечения коронавирусной инфекции, включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) по ускоренной схеме. Сейчас препараты уже включены в методические рекомендации по лечению COVID-19. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в ближайшее время ряд препаратов, применяемых для лечения коронавирусной инфекции, включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) по ускоренной схеме. Сейчас препараты уже включены в методические рекомендации по лечению COVID-19.

Мурашко во время визита в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова уточнил, что новое регулирование позволяет в период пандемии включать в список ЖНВЛП препараты, необходимые для лечения COVID-19, по ускоренной схеме. «В ближайшую неделю решение комиссии будет <…>. Они уже включены в методические рекомендации», – отметил министр.

При этом Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минздравом будет регулировать цены на препараты от коронавирусной инфекции, разрешенные для амбулаторного применения.

Препараты от COVID-19 – Коронавир и Арепливир – разрешили продавать в амбулаторных условиях 17 сентября. Тогда Минздрав РФ внес соответствующие изменения в регистрационные удостоверения «Р-Фарма» и «Промомеда». Лекарства зарегистрировали с показанием к применению в случае COVID-19 на постоянной основе, а не до 1 января 2021 года, как было ранее.

ФАС направляла запросы производителям препарата Арепливир по поводу обоснованности его цены. По сообщению главы компании «Промомед», упаковка лекарственного средства в рознице будет стоить от 12 320 рублей.

При этом «ХимРар» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили, что зарегистрируют противовирусный Авифавир (фавипиравир) от COVID-19 для продажи в рознице только если смогут добиться снижения себестоимости. Разработчики планируют снизить стоимость препарата на 30% по сравнению с уже выведенными в розничную продажу препаратами с фавипиравиром.

Фавипиравир входит в рекомендации Минздрава по лечению, диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции при среднетяжелых и тяжелых формах COVID-19 с начала июня 2020 года.

Фавипиравир – препарат японской Fujifilm, выпускается в стране под ТН Avigan от гриппа для экстренного применения. В сентябре компания заявила, что достигла первичной конечной точки в ходе III фазы исследований в Японии на 156 пациентах и рассчитывает добиться одобрения препарата для лечения COVID-19 в стране в октябре.