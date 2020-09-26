Более 120 человек задержали по всему миру за торговлю контрафактными лекарствами и МИ в интернете

Более 120 человек были задержаны в 90 странах мира во время спецоперации «Пангея» за продажу контрафактных лекарств и медизделий в интернете, начавшейся в марте 2020 года. В общей сложности из оборота были изъяты фальсифицированные или недоброкачаственные противовирусные препараты, защитные маски на общую сумму $14 млн. Более 120 человек были задержаны в 90 странах мира во время спецоперации «Пангея» за продажу контрафактных лекарств и медизделий в интернете, начавшейся в марте 2020 года. В общей сложности из оборота были изъяты фальсифицированные или недоброкачаственные противовирусные препараты, защитные маски на общую сумму $14 млн.

По словам начальника национального центрального бюро Интерпола МВД России Александра Прокопчука, в России в ходе операции правоохранительные органы провели мониторинг 4 тысяч сайтов и страниц в социальных сетях. При этом больше половины из них – порядка 2 тысяч – вызвали подозрения в незаконной реализации лекарств и медизделий. При отработке данных было инициировано 1,1 тысячи административных проверок, по факту преступлений возбуждено 87 уголовных дел, по которым было задержано 34 человека.

В марте 2018 года РФ ратифицировала международную конвенцию Medicrime по совместной борьбе с фальсифицированными и недоброкачественными медицинскими изделиями и лекарственными препаратами.

Согласно принятым на себя обязательствам, Россия должна ужесточить наказание за фальсификацию медицинской продукции, начать координировать действия по борьбе с контрафактными изделиями и лекарствами на международном уровне.

В марте 2020 года Госдума РФ приняла профильные поправки в нормативную базу. В частности, Кодекс об административных правонарушениях был дополнен штрафом за продажу в интернете фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных лекарств и медизделий и фальсифицированных БАДов в размере 70–200 тысяч рублей для граждан, 150–600 тысяч – для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, 2–6 млн рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток – для юрлиц. Производство, реализация или ввоз таких товаров наказываются штрафом до 5 млн рублей.

Наказание за продажу той же номенклатуры через интернет в крупном размере, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, было ужесточено до лишения свободы на срок от 4 до 6 лет или штрафа от 0,75 млн до 2,5 млн рублей.