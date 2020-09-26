ФАС заинтересовалась ценой Арепливира

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отправила запросы производителям препарата от коронавируса Арепливир по поводу обоснованности цены на лекарство. Ранее глава компании «Промомед» отмечал, что упаковка лекарственного средства в рознице будет стоить от 12 320 рублей. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отправила запросы производителям препарата от коронавируса Арепливир по поводу обоснованности цены на лекарство. Ранее глава компании «Промомед» отмечал, что упаковка лекарственного средства в рознице будет стоить от 12 320 рублей.

«В рамках контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ФАС уже направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на лекарственный препарат Арепливир (международное непатентованное наименование фавипиравир)», – уточнили в ФАС.

В ведомстве отмечают, что Арепливир не входит в перечень ЖНВЛП, поэтому цены на него не могут регулироваться государством. Если препарат будет включен в перечень, то предельную отпускную цену на него зарегистрирует Минздрав в соответствии с действующими правилами. Тогда ФАС проведет соответствующий экономический анализ цен фармпроизводителей.

Ранее в компании рассказывали Vademecum, что стоимость Арепливира (фавипиравир) от «Промомеда» в упаковке по 40 таблеток будет стоить в аптеках 12,32 тысячи рублей. И Арепливир, и Коронавир – препарат с тем же действующим веществом от «Р-Фарма» – будут отпускаться по рецепту.

На индийском рынке для местных пациентов одна таблетка 200 мг с точно таким же действующим веществом по актуальному курсу стоит от 36 рублей у Sun Pharmaceutical Industries до 103 рублей – у Dr. Reddy’s Laboratories. В России Арепливир стоит 308 рублей за таблетку.

О разрешении продавать препарат от коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях стало известно 17 сентября. Тогда Минздрав РФ внес соответствующие изменения в регистрационные удостоверения «Р-Фарма» и «Промомеда». Лекарства зарегистрировали с показанием к применению в случае COVID-19 на постоянной основе.

Фавипиравир входит в рекомендации Минздрава по лечению, диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции при среднетяжелых и тяжелых формах COVID-19 с начала июня 2020 года.