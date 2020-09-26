ФАС заинтересовалась ценой Арепливира

«В рамках контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ФАС уже направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на лекарственный препарат Арепливир (международное непатентованное наименование фавипиравир)», – уточнили в ФАС.
В ведомстве отмечают, что Арепливир не входит в перечень ЖНВЛП, поэтому цены на него не могут регулироваться государством. Если препарат будет включен в перечень, то предельную отпускную цену на него зарегистрирует Минздрав в соответствии с действующими правилами. Тогда ФАС проведет соответствующий экономический анализ цен фармпроизводителей.
Ранее в компании рассказывали Vademecum, что стоимость Арепливира (фавипиравир) от «Промомеда» в упаковке по 40 таблеток будет стоить в аптеках 12,32 тысячи рублей. И Арепливир, и Коронавир – препарат с тем же действующим веществом от «Р-Фарма» – будут отпускаться по рецепту.
На индийском рынке для местных пациентов одна таблетка 200 мг с точно таким же действующим веществом по актуальному курсу стоит от 36 рублей у Sun Pharmaceutical Industries до 103 рублей – у Dr. Reddy’s Laboratories. В России Арепливир стоит 308 рублей за таблетку.
О разрешении продавать препарат от коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях стало известно 17 сентября. Тогда Минздрав РФ внес соответствующие изменения в регистрационные удостоверения «Р-Фарма» и «Промомеда». Лекарства зарегистрировали с показанием к применению в случае COVID-19 на постоянной основе.
Фавипиравир входит в рекомендации Минздрава по лечению, диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции при среднетяжелых и тяжелых формах COVID-19 с начала июня 2020 года.
Фото: biohimik.ru