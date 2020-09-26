В Великобритании 2 000 человек готовы добровольно заразиться COVID-19 для проверки вакцин

В Великобритании в январе следующего года пройдут первые КИ, в ходе которых здоровых добровольцев намеренно заразят коронавирусом, чтобы определить эффективность потенциальных вакцин. Около 2 000 человек подписались на финансируемый британским правительством проект через американскую юридическую компанию 1DaySooner. Предполагается, что организаторы отберут от нескольких десятков до нескольких сотен здоровых молодых людей, каждый из которых получит больше 4 тысяч фунтов стерлингов (около 391 тысячи рублей по текущему курсу). В Великобритании в январе следующего года пройдут первые КИ, в ходе которых здоровых добровольцев намеренно заразят коронавирусом, чтобы определить эффективность потенциальных вакцин. Около 2 000 человек подписались на финансируемый британским правительством проект через американскую юридическую компанию 1DaySooner. Предполагается, что организаторы отберут от нескольких десятков до нескольких сотен здоровых молодых людей, каждый из которых получит больше 4 тысяч фунтов стерлингов (около 391 тысячи рублей по текущему курсу).

Первоначально эксперимент будет проводиться на территории специализированной клиники в районе Уайтчепел (восточный Лондон) при строгом соблюдении карантина участниками исследования. Добровольцы, которые получат препарат, через месяц будут заражены вирусом Sars-CoV-2 и помещены под наблюдение, чтобы оценить эффективность вакцины. Для снижения риска развития осложнений будет использоваться противовирусный препарат ремдесивир.

Ремдесивир получил разрешение на применение в экстренных ситуациях (EUA) для лечения COVID-19 в США, зарегистрирован в Японии, Тайване, Сингапуре, ОАЭ, Индии, а также стал первым препаратом для лечения COVID-19, одобренным к применению в Европейском Союзе и Великобритании.

Любые испытания, проводимые в Соединенном Королевстве, должны быть одобрены Агентством по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий (MHRA), которое занимается проверкой протоколов КИ и безопасности потенциальных вакцин.

«Испытания на людях могут быть полезны для разработки вакцин и могут обеспечить ранние доказательства клинической эффективности, особенно при низких показателях инфицирования вирусом среди населения, – комментируют ситуацию в MHRA. – Безопасность участников испытаний является нашим главным приоритетом, и любое предложение разработчика включить проблему заражения человека в клинические испытания для разработки вакцины будет рассматриваться на основе соотношения пользы и риска, а риски будут контролироваться и минимизироваться в предлагаемом проекте испытаний».

Как сообщает газета Financial Times, в англо-шведской фармкомпании AstraZeneca, чья экспериментальная вакцина AZD1222 от COVID-19 считается потенциальным лидером в «гонке за регистрацию», заявили, что не будут участвовать в программе. Такого же мнения придерживается и французская Sanofi. Информация о фармкомпаниях-участниках в программе на момент написания новости отсутствует.

В настоящее время глобальные КИ заключительной фазы проводят американская Johnson&Johnson (60 тысяч добровольцев), AstraZeneca с Оксфордским университетом (около 40 тысяч участников), Moderna (30 тысяч), BioNTech с Pfizer (порядка 30 тысяч человек), CanSino Biologics (более 40 тысяч, в том числе и 3 000 добровольцев в России). Одобрены и получили временные регудостоверения российская Гам-Ковид-Вак, созданная Национальным исследовательским центром им. Н.Ф. Гамалеи, а также китайские вакцины от CanSino Biologics и Sinovac.

В начале сентября представители Big Pharma – девять фармкомпаний, включая Pfizer, Johnson&Johnson, Moderna, GSK и Sanofi, – сделали совместное публичное заявление о том, что не будут добиваться одобрения своих разработок вакцин от COVID-19 до тех пор, пока их вакцины-кандидаты не будут признаны безопасными и эффективными.