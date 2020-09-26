Permira приобретет немецкую фармацевтическую компанию Neuraxpharm за $1,88 млрд

Британский инвестфонд Permira выкупит у частной инвестиционной компании Apax немецкую специализированную фармацевтическую группу Neuraxpharm, которая производит препараты для лечения пациентов с неврологическими и психическими расстройствами. Сумма сделки, по данным Reuters, составит почти $1,88 млрд, что больше ожидаемой прибыли компании в 2021 году в 13 раз. Британский инвестфонд Permira выкупит у частной инвестиционной компании Apax немецкую специализированную фармацевтическую группу Neuraxpharm, которая производит препараты для лечения пациентов с неврологическими и психическими расстройствами. Сумма сделки, по данным Reuters, составит почти $1,88 млрд, что больше ожидаемой прибыли компании в 2021 году в 13 раз.

«Источники сообщили, что британская компания по выкупу преобладала против конкурирующих предложений от Carlyle, ICG и подразделения прямых инвестиций Goldman Sach. Финалисты также отказались от комментариев», – пишет Reuters.

Permira планирует извлечь выгоду из покупки из-за ожидаемого роста спроса на антидепрессанты, обезболивающие и другие лекарственные препараты.

Инвестиционная компания Apax выкупила Neuraxpharm в 2016 году, объединила ее с Invent Farma, а затем укрепила компанию за счет дополнительных приобретений, таких как FB Health и Farmax.

Немецкая Neuraxpharm производит лекарственные средства для пациентов с неврологическими и психическими расстройствами, включая эпилепсию, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, депрессию и психоз. Годовой доход компании составляет свыше 460 млн евро, в ней работает 850 сотрудников.

Permira – британская глобальная инвестиционная компания, основанная в 1985 году. Компания помогает развиваться индустрии здравоохранения. Сейчас она вложила средства в 16 медицинских проектов. Общий объем капиталовложений составил 2,7 млрд евро, а общий объем текущих продаж – 1,2 млрд евро.

В конце августа стало известно, что Американская инвестиционная группа компаний Blackstone приобретет за $4,7 млрд проект Ancestry.com – сайт, объединяющий крупнейшую в мире базу генеалогических сведений и результатов ДНК-тестов. Продавцами Ancestry.com выступили компании Silver Lake, Spectrum Equity и Permira, а также Сингапурский суверенный фонд благосостояния (GIC).