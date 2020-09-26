Путин призвал ООН не распространять санкции на лекарства и СИЗ

Президент РФ Владимир Путин 22 сентября выступил с видеообращением на пленарном заседании 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). В своей речи он призвал страны не вводить новые санкции на товары первой необходимости, в том числе лекарства и средства индивидуальной защиты. Также глава государства сообщил, что Россия планирует провести международную онлайн-конференцию по вопросам создания вакцин против коронавируса.

«Мы все столкнулись и с принципиально новым вызовом – пандемией коронавируса. Болезнь прямо затронула миллионы людей, унесла самое дорогое – сотни тысяч человеческих жизней. Карантины, закрытие границ, создание многочисленных тяжелых проблем для граждан практически всех государств – все это реалии сегодняшнего дня. <…> Кроме того, хотел бы вновь привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых зеленых коридоров, свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией», – отметил Владимир Путин.

При этом Правительство РФ еще в августе 2015 года привело в действие правило «Третий лишний», которое исключало из госзакупок лекарственные препараты иностранного производства, если на участие в конкурсе подано более двух заявок от производителей из России или стран ЕАЭС. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, принятие такого постановления позволяло снизить цены на жизненно важные лекарства.

Во время своего выступления на заседании Генассамблеи ООН Владимир Путин также рассказал, что Россия выступает «с инициативой в ближайшее время провести онлайн-конференцию высокого уровня с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против коронавируса».

«Готовы делиться нашим опытом и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами, в том числе это касается поставок в другие страны российской вакцины, доказавшей свою надежность, безопасность и эффективность. Россия убеждена: сейчас надо использовать все мощности глобальной фарминдустрии, чтобы уже в обозримой перспективе обеспечить свободный доступ к вакцинации для граждан всех государств. С опасным вирусом может столкнуться каждый. Коронавирус не обошел стороной и персонал Организации Объединенных Наций, ее штаб-квартиры и региональные структуры. Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь, в частности предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений. Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными», – сказал президент.